Строительство корпусов центра для сопровождения слепоглухих инвалидов завершают в Подмосковье

На улице Пограничная в Сергиевом Посаде завершается строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на площадке задействовано более двухсот двадцати рабочих, а также восемь единиц спецтехники. Подрядчик ведет работы по благоустройству территории. Общая строительная готовность

На площади 3,9 га разместится комплекс зданий общей площадью более семнадцати тысяч квадратных метров. Здесь разместятся двухэтажные жилые блоки со столовой на 100 мест, блок учебно-производственных помещений и мастерских, блок спортивных помещений —тренажерной и бассейна, блок культурно-массовых мероприятий с актовым залом, кинопроекционной, помещениями для занятий творчеством, медицинский и реабилитационный блоки, хозяйственно-бытовой блок, а также блок для временного проживания волонтеров и сопровождающих лиц.

При этом ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске и проверил ход строительных работ.