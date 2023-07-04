Строительство квартала «Семейный» продолжается в Одинцове

Квартал «Семейный» в составе одного из масштабных жилых проектов Подмосковья «Одинград» возводят в городском округе Одинцово, сообщили в областном Минжилполитики.

Реализацией проекта занимается ГК «Инград», застройщик выполняет работы на нескольких объектах. Так, работы проходят в пятом, шестом и десятом корпусе. Там строители выполняют кладку перегородок и стен, прокладывают инженерные сети. Отметим, что в проект «Одинград» входят три квартала — «Семейный», «Лесной» и «Центральный».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.