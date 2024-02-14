Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья завершается в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо-2 в городском округе Солнечногорск завершается возведение пятисекционного многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья, работы проходят в рамках госпрограммы переселения из непригодного для проживания жилищного фонда. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодня дом в микрорайон Рекинцо-2 фактически готов. Осталось подать тепло и завершить мелкие отделочные работы. Мы его планируем сдать в мае и выдать ключи, чтобы люди уже смогли переезжать в новые квартиры», — рассказал на встрече с жителями министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В ведомстве уточнили, что в новостройку, площадь которой составит порядка 10 тысяч квадратных метров, переедут 147 семей. Это около 400 человек, которые пока проживают аварийных домов в деревне Колтышево, поселках Поварово и Жуково.

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