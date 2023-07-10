Строительство многоквартирного дома возобновили в подмосковной Электростали

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства многоквартирного дома в Электростали, работы на котором были возобновлены в марте текущего года.

Отмечается, что пятнадцатиэтажный дом на Рабочем проезде начали возводить еще в июне 2008 года, а в 2014 году застройщик ООО «ВВК-XXI» был признан банкротом. Обязательство по завершению строительства взяла на себя компания АО «СЗ „ВИКТОРИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ“.

В настоящее время на объекте задействовано двадцать рабочих и две единицы спецтехники. Планируется завершить строительство в третьем квартале следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дольщикам ЖК «Пушкарь» в Пушкино уже в августе начнут выдавать ключи.