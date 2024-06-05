Строительство музыкальной школы продолжается в Королеве

В микрорайоне Юбилейный городского округа Королев продолжается строительство новой музыкальной школы, работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В работах задействованы 46 рабочих и три единицы техники. Продолжается каменная кладка внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей — вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, отопления, электромонтажные работы. Подрядчик приступил к установке оконных блоков и фасадным работам», — говорится в сообщении.

Новое учреждение будет рассчитано на 600 учеников, его площадь превысит 2,5 тысячи квадратных метров. В школе разместят учебные кабинеты, репетиционные залы, зал для прослушиваний и экзаменов, трансформируемый зрительный зал (с функцией лекционно-поточной аудитории) с естественной акустикой и эстрадой, а также концертный зал. Рядом с ней появятся парковка, места для отдыха, проезды и тротуары. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.