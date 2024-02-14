Строительство нового детсада в Люберцах вышло на финишную прямую

Строительная готовность нового дошкольного образовательного учреждения в подмосковном жилом комплексе «Люберцы» составляет уже девяносто процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в настоящее время на объекте завершается чистовая отделка помещений. Остальные работы, в том числе благоустройство территории, уже выполнены в полном объеме. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал этого года.

Общая площадь здания составит почти две с половиной тысячи квадратных метров. Для каждой из шести групп воспитанников предусмотрен групповой блок, в состав которого войдут игровая, спальня, раздевалка, буфет и туалетная комната. Воспитанников обеспечат полноценным горячим питанием — его будут готовить в пищеблоке, расположенном на первом этаже.

На прилегающей территории выполнили устройство проездов и пешеходных путей. Также смонтировали индивидуальные прогулочные площадки с защищающими от солнца и осадков теневыми навесами, игровым оборудованием и малыми архитектурными формами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.