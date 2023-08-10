Строительство нового детсадика продолжается в жилом комплексе «Люберцы»

Общая готовность дошкольного образовательного объекта в ЖК «Люберцы» одноименного городского округа составляет уже тридцать пять процентов. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

В ведомстве уточнили, что строители уже завершили монолитные работы, на половину выполнена кладка внешних и внутренних стен. Стартовали работы по устройству кровли и остеклению. Ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2024 года.

Отмечается. что данный детский сад рассчитан на шесть групп воспитанников. А общая площадь трехэтажного здания составит почти две с половиной тысячи квадратных метров. Здесь обустроят музыкальный зал, в котором помимо праздничных мероприятий, будут проводиться кукольные представления и показ детских фильмов.

На территории детского сада появится и спортивная площадка с резиновым покрытием. В ходе озеленения разобьют клумбы с многолетними цветами, устроят газоны и высадят молодые деревья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье введут в эксплуатацию 13 детсадов.