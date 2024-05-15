Строительство нового детского сада стартовало в Мытищах

Инспекторы ведомства проконтролировали ход проведения работ, сейчас строители приступили к монтажу фундаментной плиты. В здании будет три этажа, его площадь составит почти пять тысяч квадратных метров. В детском саду обустроят девять групповых, в которых будут расположены спальни, игровые, гардеробные комнаты, пищевой и медицинский блоки. Кроме того, здесь появятся залы для занятий музыкой и физкультурой, на прилегающей территории — зоны отдыха с теневыми навесами, детские игровые и спортивные площадки. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.