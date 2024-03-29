Строительство нового детского сада стартовало в Мытищах

В Мытищах на улице Центральная усадьба началось строительство нового детского сада, рассчитанного на 225 мест, извещение об этом поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Геопарк». В дошкольном учреждении будет три этажа, его площадь составит четыре тысячи квадратных метров. В нем разместят игровые комнаты, спальные корпуса, гардеробные, уборные и санитарные зоны, буфет, физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивные и детские площадки с теневыми навесами. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.