Строительство нового детского сада стартует в подмосковном Красногорске

На территории жилого комплекса «Аникеевский» в городском округе Красногорск начинается строительство нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 315 малышей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что девелопер проекта, группа компаний «Гранель» уже приступил к мобилизации работ и ограждению строительной площадки. Дошкольное учреждение передадут в муниципальную собственность. Открытие детского сада запланировано на 2025 год.

Ожидается, что общая площадь трехэтажного здания составит более четырех тысяч квадратных метров. Здесь разместятся 13 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. А на прилегающей к садику территории проведут озеленение, организуют детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в текущем году в городском округе Красногорск откроют два путепровода и две дороги, а в следующем году — тоннель и автодорогу «Путилково — Пятницкое шоссе».