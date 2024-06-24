Строительство нового детского сада выходит на финишную прямую в подмосковном ЖК «Измайловский лес»

Строительная готовность нового дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Измайловский лес» городского округа Балашиха составляет уже восемьдесят семь процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В настоящий момент на площадке полностью завершено устройство монолитного каркаса здания и наружных ограждающих конструкций. Идет монтаж инженерных систем: водопровода и канализации, отопления, электрики, вентиляции, а также продолжается монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории.

В проекте ЖК «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых уже заселены, помимо этого в проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника. Рядом с каждым домом расположены уютные дворы-парки с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками.

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