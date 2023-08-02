Строительство нового детского сада завершается в подмосковном Волоколамске

На сегодняшний день строительная готовность нового дошкольного образовательного учреждения в Волоколамске составляет уже восемьдесят пять процентов. Об этом рассказали в региональном Минстройкомплексе.

В настоящее время на объекте задействовано более семидесяти пяти рабочих и две единицы спецтехники. Рабочие продолжают заниматься чистовой отделкой помещений: красят стены, кладут плитку, а также устанавливают двери. Открытие данного объекта запланировано на сентябрь.

В двухэтажном здании сада предусмотрены групповые помещения с игровой зоной, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также другие необходимые административные помещения. Общая площадь здания составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и глава муниципалитетов стало известно, что свыше ста школ откроются в Подмосковье к новому учебному году.