Строительство нового детского сада завершается в подмосковном ЖК «Равновесие»

Строительная готовность нового дошкольного общеобразовательного учреждения, которое возводят на территории жилого комплекса «Равновесие» в Одинцовском городском округе, составляет уже девяносто пять процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что застройщик ГК «КОРТРОС» планирует завершить работы до конца текущего года. После ввода в эксплуатацию данное дошкольное учреждение будет передано администрации округа. Детский сад возводится в рамках реализации второй очереди квартала жилого комплекса

В настоящий момент на объекте полным ходом идет внутренняя отделка помещений — готовность 90%, а также благоустройство прилегающей территории — эти работы тоже выполнены уже на 90%. Ожидается, что данный садик станет первым в селе Перхушково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что новую школу на две тысячи мест в подмосковных Котельниках планируется открыть досрочно.