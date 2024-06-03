Строительство нового детского сада завершается в подмосковных Люберцах

Готовность нового дошкольного общеобразовательного учреждения на территории жилого комплекса «Люберецкий» в одноименном городском округе. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что данное учреждение возводит компания «ПИК» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. В настоящее время на объекте ведутся чистовые отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, монтаж технологического оборудования, а на территории объекта выполняются работы по благоустройству.

Примечательно, что в жилом квартале уже работают детский сад на 250 мест и школа для 1500 учеников, а также ведется строительство поликлиники на 300 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Можайска Денисом Мордвинцевым планы по развитию муниципалитета.