Строительство нового дошкольного учреждения продолжается в подмосковном Подольске

В настоящее время эксперты ведомства фиксируют двадцать процентов готовности объекта. В детском саду, рассчитанном на 160 детей, на территории ЖК «Каскад Парк» будут открыты 7 групп полного дня и 1 группа кратковременного пребывания.

Территория детского дошкольного учреждения будет благоустроена с учетом потребностей маломобильных групп населения. Также здесь оборудуют игровые и спортивные площадки. Сдать сад в эксплуатацию планируют в марте 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».