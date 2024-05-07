Строительство нового дошкольного учреждения продолжается в подмосковном Подольске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области привлекли специалистов подведомственной научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ к проверке хода строительства нового детсада, расположенного вблизи деревни Бережки в городском округе Подольск.
В настоящее время эксперты ведомства фиксируют двадцать процентов готовности объекта. В детском саду, рассчитанном на 160 детей, на территории ЖК «Каскад Парк» будут открыты 7 групп полного дня и 1 группа кратковременного пребывания.
Территория детского дошкольного учреждения будет благоустроена с учетом потребностей маломобильных групп населения. Также здесь оборудуют игровые и спортивные площадки. Сдать сад в эксплуатацию планируют в марте 2025 года.
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