Строительство нового комплекса наладит производство газобетонных блоков в Рузском округе

В сообщении говорится, что индивидуальный предприниматель вложил в проект 20 миллионов рублей. Комплекс расположится на площади более 1 тысячи квадратных метров. Его оснастят специальным оборудованием, на котором будут выпускать до 50 кубических метров продукции в день. Новое предприятие планируют достроить в ноябре этого года, это создаст в округе 18 рабочих мест. Добавим, что проект находится на сопровождении менеджера ЦСС при Правительстве региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.