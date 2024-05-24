Строительство нового образовательного комплекса продолжается в Котельниках

В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, в его состав войдут общеобразовательная школа на 2,1 тысячи учащихся и детский сад на 350 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке ведутся работы по монтажу распределительной трансформаторной подстанции, устройству временных дорог и площадок», — говорится в сообщении.

В здании комплекса разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, пищеблок и обеденные залы, блок медицины, четыре спортзала, актовый зал, библиотечно-информационный центр с зоной IT и читальным залом. В детском саду обустроят групповые помещения со спальнями, игровыми и обеденной зоной. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки. Общая площадь комплекса составит 44,6 тысячи квадратных метров. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.