Строительство нового производственно-складского комплекса для хранение мяса и птицы завершается в Московской области

В Солнечногорске завершается строительство производственно-складского комплекса, оснащенного низкотемпературным режимом хранения и обработки продуктов питания, сообщили в областном Минсельхозпроде. Его площадь составит 15,5 тысячи квадратных метров.

«На данном этапе ведутся пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию планируется в конце года. Участок для возведения комплекса был выделен предприятию на льготных условиях, без проведения торгов», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, на объекте будут хранить птицу, мясо, яйца, молочную и растительную продукцию, требующую особенного температурного режима хранения и обработки. Строительство ведется Группа Компаний «МУЛЬТИКОЛД».

Товары планируют экспортировать в Иран, Китай, страны СНГ и Средней Азии. Реализация проекта позволит создать свыше 80 рабочих мест.

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