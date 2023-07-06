Строительство нового цеха наладит производство оборудования для метрополитена и РЖД в подмосковной Дубне

В подмосковной Дубне начнут производить оборудование для метрополитена и РЖД. Сотрудники областного Главгосстройнадзора сегодня провели профилактический визит на строительстве цеха Научно-производственного комплекса «ЭНКОР».

В сообщении ведомства уточнили, что в новом цехе каждый год будут изготавливать 250 термопластических контейнеров, оснащенных системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации, а также 25 блочно-модульных подстанций и распределители с моторным приводом и индикатором короткого замыкания.

Профвизит провели по просьбе застройщика. В рамках него инспекторы ведомства осмотрели здание и благоустройство прилегающей территории, а после — выдали рекомендации по приведению здания в соответствие с архитектурными решениями, заложенными в проекте. Отметим, что завершить все работы планируют в третьем квартале этого года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета.