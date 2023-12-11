Строительство нового воспитательно-образовательного комплекса продолжается в Красногорске

Отмечается, что на сегодняшний день инспекторами отмечено, что уже полностью возведены конструкции надземной части объекта, а также уже на пятьдесят процентов смонтированы внутренние и внешние инженерные системы.

Известно, что планируемая дата окончания работ — начало следующего учебного года: на год раньше, чем по первоначальному графику плана строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что новую школу, рассчитанную на две тысячи учеников, в Котельниках планируется открыть досрочно.