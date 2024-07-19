Строительство нового здания физико-математического лицея вышло на финишную прямую в Сергиевом Посаде
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области]
В подмосковном Сергиевом Посаде завершается строительство нового корпуса физико-математического лицея, рассчитанного на 525 учеников. Готовность составляет уже девяносто процентов. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В настоящий момент на объекте ведутся пусконаладка инженерных сетей и оборудования, электромонтажные работы, сборка и расстановка мебели. А на прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству территории, созданию спортивного ядра, детских игровых и спортивных площадок.
Ожидается, что лицей будет тесно взаимодействовать с ведущими вузами страны: МГУ, МФТИ, МАИ и МИФИ. А непосредственное открытие образовательного учреждения запланировано на начало учебного года.
Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что кампус для преподавателей Технолицея имени Долгих в Истре откроют к началу учебного года.