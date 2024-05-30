Строительство новой большой школы продолжается в Мытищах

В микрорайоне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 20 рабочих. Ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, установке окон», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 17,7 тысячи квадратных метров. Там размесят учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую и другие помещения. На прилегающей территории обустроят спортивное ядро с игровыми и детскими площадками. Завершение работ запланировано на конец 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.