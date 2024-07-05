Строительство новой детской музыкальной школы продолжается в Королеве

В микрорайоне Юбилейный в Королеве продолжается строительство новой детской музыкальной школы, которая будет рассчитана на 600 мест, подрядчиком выступает АО «Автобытдор». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На территории трудятся более 50 человек и шесть единиц техники. <…> Сейчас на объекте ведутся работы по устройству вентиляционного навесного фасада, монтажу утеплителя, кровельные работы, внутри здания проводятся штукатурные работы, шпаклевка стен, делается полусухая стяжка пола, прокладка инженерных коммуникаций и системы водоснабжения», — говорится в сообщении.

Работы проводят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Школу возводят на месте старого учреждения, которое было построено в 1965 году. Рабочим также предстоит благоустроить и озеленить прилегающую территорию, там появятся парковочное пространство и места для отдыха. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.