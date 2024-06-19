Строительство новой детской поликлиники стартовало в Чехове

В Чехове началось строительство детской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по единому стандарту программы «Наша поликлиника». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На текущий момент ведутся работы по устройству монолитных конструкций технического и первого этажей здания, вынос инженерных сетей из пятна застройки. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 10%», — говорится в сообщении.

В работах задействованы 54 рабочих и три единицы техники. В здании будет четыре надземных этажа и один подземный, его площадь составит 8,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроят педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделение неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации и другие помещения. На прилегающей территории появятся парковка, зоны отдыха и детская площадка. Завершить работы планируют к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.