Строительство новой экстрим-зоны продолжается в парке Победы в подмосковном Талдоме

Готовность экстрим-зоны в парке культуры и отдыха «Победа» Талдома на сегодняшний день составляет уже сорок процентов. Об этом сообщили в Минблаго Подмосковья.

Так, в талдомском парке «Победа» будет обустроена зона общей площадью более тысячи двухсот квадратных метров. Площадка будет состоять из скейт-парка и памп-трека. При этом в качестве основных элементов освещения будут использованы спортивные мачты для комфортного катания в темное время суток.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что на территории региона в этом году будет обустроено три подобных зоны, все работы будут завершены уже в августе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что масштабное благоустройство завершится в подмосковной Верее к сентябрю.