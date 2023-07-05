Строительство новой экстрим-зоны продолжается в парке Победы в подмосковном Талдоме
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Готовность экстрим-зоны в парке культуры и отдыха «Победа» Талдома на сегодняшний день составляет уже сорок процентов. Об этом сообщили в Минблаго Подмосковья.
Так, в талдомском парке «Победа» будет обустроена зона общей площадью более тысячи двухсот квадратных метров. Площадка будет состоять из скейт-парка и памп-трека. При этом в качестве основных элементов освещения будут использованы спортивные мачты для комфортного катания в темное время суток.
Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что на территории региона в этом году будет обустроено три подобных зоны, все работы будут завершены уже в августе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что масштабное благоустройство завершится в подмосковной Верее к сентябрю.