Строительство новой городской поликлиники продолжается в Котельниках

«На площадке задействовано более 140 человек и три единицы техники. На объекте выполняются внутренние отделочные работы, опрессовка сантехнических систем внутри здания, строители приступили к земляным работам по устройству фундамента для блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) на десять киловольт», — говорится в сообщении.