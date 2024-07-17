Строительство новой городской поликлиники продолжается в Котельниках
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Котельниках на Кузьминской улице продолжается строительство новой городской поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 400 посещений в смену, работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке задействовано более 140 человек и три единицы техники. На объекте выполняются внутренние отделочные работы, опрессовка сантехнических систем внутри здания, строители приступили к земляным работам по устройству фундамента для блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) на десять киловольт», — говорится в сообщении.
Руководитель проекта АО «МСУ-1» Сергей Шеянов добавил, что работы по устройству фасада выполнены почти на 90%. В новом медучреждении обустроят детское и взрослое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделение неотложной помощи, дневной стационар. На прилегающей территории появятся парковка, детская игровая площадка, места для отдыха. Завершить работы планируют в конце 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.