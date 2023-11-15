Строительство новой поликлиники продолжается в подмосковной Балашихе

Девелопер «Главстрой Регионы» продолжает возводить поликлинику, рассчитанную на 670 посещений в смену, на территории ЖК «Столичный» в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

На сегодняшний день медицинское учреждение готово уже наполовину. Строители завершают работы по устройству кладки наружных стен, ведут работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также монтируют оконные блоки.

В ведомстве отметили, что инфраструктура «Столичного» продумана до мелочей, здесь расположено шесть детских садов, три школы, а также спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил региональному Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников.