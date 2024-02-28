Строительство новой поликлиники продолжается в подмосковном Ногинске

Площадь нового объекта здравоохранения составит 13 тысяч квадратных метров. Его оснастят современной медицинской техникой и оборудованием. Поликлинику разделят на отделение для взрослых на 350 посещений в смену и отделение для детей на 150 посещений в смену. Помимо этого, предусмотрено создание инфекционных отделений и дневного стационара. Рядом с поликлиникой обустроят парковку, детские площадки и зоны отдыха с тротуарами. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.