Строительство новой поликлиники продолжается в ЖК «Столичный» в Балашихе

Застройщик «Главстрой Регионы» продолжает возводить на территории жилого квартала «Столичный» в микрорайоне Саввино в Балашихе новое медицинское учреждение, рассчитанное на шестьсот семьдесят посещений.

В Минжилполитики Подмосковья подчеркнули, что в шестиэтажной поликлинике планируется создать единый комплекс учреждений — детское отделение, взрослое и подстанцию скорой помощи. Ожидается, что запуск данного учреждения позволит создать дополнительно почти двести тридцать рабочих мест в регионе. Напоминаем, что в ЖК уже открыты две школы, а также введен в эксплуатацию детский сад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился со стобалльниками, победителями и призерами ВОШ из Подмосковья в одинцовском филиале МГИМО.