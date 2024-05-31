Строительство новой поликлиники в Котельниках завершат до конца года

На улице Кузьминской в Котельниках продолжается строительство поликлиники на 400 посещений, работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Строительство планируют завершить в декабре 2024 года.

«На площадке задействовано 170 человек и пять единиц техники. Строительная готовность составляет 70%. На объекте завершаются фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Одновременно рабочие продолжают благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

В поликлинике обустроят детское и взрослое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделение неотложной помощи и дневной стационар, ее площадь составит 12,5 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории разместят парковку, детскую площадку и места для отдыха. Открыть медучреждения планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.