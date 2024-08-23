Строительство новой поликлиники завершается в Лобне

В Лобне завершается завершается строительство ГБУЗ «Лобненской центральной городской больницы», рассчитанной на 600 посещений в смену, работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранения», стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 95 рабочих и четыре единицы техники, ведется устройство слаботочных сетей, благоустройство прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров. Проводится уборка помещений и расстановка мебели», — говорится в сообщении.

Площадь здания составит 11,7 тысячи квадратных метров. Новая поликлиника увеличит доступность получения медпомощи для жителей городского округа. На прилегающей территории для них обустроят парковку и места для отдыха. Открыть учреждение планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.