Строительство новой поликлиники завершается в Лобне

В Лобне завершается строительство новой поликлиники ГБУЗ «Лобненская центральная городская больница», рассчитанной на 600 посещений в смену, на объекте началась поставка мебели и медицинское оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 140 человека рабочих и шесть единиц техники. Ведется пусконаладка инженерных сетей и лифтового оборудования, устройство слаботочных сетей, благоустройство прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров. Общая стройготовность здания составила более 90%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранения». Площадь поликлиники составит 11,7 тысячи квадратных метров. В ней обустроили терапевтическое отделение, дневной стационар, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделения для лечения инфекционных заболеваний, центры стоматологии, восстановительной медицины и медицинской реабилитации. Рядом со зданием обустроят парковку и места для отдыха. Открыть поликлинику планируют в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.