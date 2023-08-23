Строительство новой поликлиники завершается в Мытищах

Новое медицинское учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, включая взрослое и детское население. Вести прием в нем будут педиатры и терапевты, а также узкопрофильные специалисты — хирург, офтальмолог, невролог и кардиолог. Отметим, что поликлинику возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и областной госпрограммы «Модернизация первичного звена».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.