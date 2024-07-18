Строительство новой школы активно ведут в Ленинском округе
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
В «Первом квартале» в деревне Сапроново в Ленинском городском округе продолжают строить большую школу, рассчитанную на 1675 учеников, за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Сейчас общая строительная готовность объекта составляет уже сорок процентов. На объекте завершают сборку железобетонного каркаса и продолжают монтировать инженерные коммуникации. Также идёт установка перегородок из гипсокартона.
«Мы начали благоустройству площадки и монтаж фасада школы. Для части внешних и внутренних работ используем префабрицированные элементы, что обеспечит высокое качество и скорость строительства», — руководитель проекта компании «Брусника» Максим Горбунов.
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