Строительство новой школы активно ведут в Ленинском округе

В «Первом квартале» в деревне Сапроново в Ленинском городском округе продолжают строить большую школу, рассчитанную на 1675 учеников, за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас общая строительная готовность объекта составляет уже сорок процентов. На объекте завершают сборку железобетонного каркаса и продолжают монтировать инженерные коммуникации. Также идёт установка перегородок из гипсокартона.