Строительство новой школы началось в поселке Нагорное в Мытищах

Площадь объекта составит около 20 тысяч квадратных метров, он будет состоять из системы блоков-модулей, соединенных между собой, а также центрального блока общешкольного назначения. Все части школы создадут в едином цветовом и стилистическом исполнении. Ее будут возводить с учетом требований технологических процессов, связанных, в том числе, с размещением необходимого оборудования, противопожарных и санитарных норм, а также доступности для маломобильных групп населения. Управление капитального строительства администрации округа планирует ввести объект в эксплуатацию к концу 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.