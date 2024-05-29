Строительство новой школы продолжается в деревне Сабурово под Красногорском

В деревне Сабурово городского округа Красногорск продолжается строительство современной школы, ее стройготовность достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке подрядчик выполняет электромонтажные и вентиляционные работы, устройство фасада, отделку внутренних помещений и благоустройство школьной территории», — говорится в сообщении.

В новой школе разместят учебные классы, IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортзала, актовый зал, столовую, на прилегающей территории — физкультурно-спортивную зону, места отдыха, а также площадку для общешкольных мероприятий. В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 15 тысяч квадратных метров. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.