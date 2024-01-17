Строительство новой школы продолжается в поселке Горки-2 в Одинцовском округе

В поселке Горки-2 Одинцовского округа продолжается строительство школы, рассчитанной на 550 учеников, ее стройготовность достигла 65%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Выполняется монтаж стеновых панелей, устройство инженерных сетей, фасадные и кровельные работы», — говорится в сообщении.

Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование». Ее площадь превысит 5,8 тысячи квадратных метров, в здании разместят учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и творчеством, питания, а также медблок. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.