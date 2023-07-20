Строительство новой школы продолжается в жилом комплексе «Новое Пушкино»

На сегодняшний день строительная готовность нового образовательного учреждения на территории жилого комплекса «Новое Пушкино» в городском округе Пушкинский составляет уже двадцать процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Напоминаем, что застройщик ГК «Инград» возводит данный объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, внутренняя кладка из газобетона, работы по устройству наружных сетей.

Отмечается, что всего в микрорайоне запланировано три детских сада и три школы. В 2018 году ввели в эксплуатацию первую школу, также уже работают два детских сада. Кроме образовательных учреждений в социальную инфраструктуру квартала войдут торгово-развлекательный, медицинский и спортивный центры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году спортивные клубы появятся практически в каждой школе Подмосковья.