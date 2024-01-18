Строительство новой школы продолжается в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа

В ЖК «Восточное Бутово» в деревне Боброво Ленинского городского продолжается строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 1,5 тысячи учеников. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сотрудники областного Главгосстройнадзора проверили ход и качество проведения работ. Строители на данный момент выполняют утепление фасада, монтаж внутренних систем и наружных сетей, отделочные работы. Стройготовность достигла 65%. Работы планируют завершить к началу нового учебного года.

В новой школе будет три этажа, его площадь составит почти 18 тысяч квадратных метров. В здании обустроят блоки начальной школы, средних и старших классов и общешкольных помещений. Новое учреждение станет второй школой на территории жилого комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.