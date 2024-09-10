Строительство новой школы стартовало в подмосковном Видном

В подмосковном Видном Ленинского городского округа рабочие приступили к строительству школы, предназначенной для обучения 825 учеников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что девелопер Брусника возводит данный социальный объект по договору комплексного развития территории в рамках инвестиционного соглашения за счет внебюджетных источников финансирования.

Площадь четырехэтажного здания составит более пятнадцати тысяч квадратных метров. В средней и старшей школе запланированы 3 блока специальных кабинетов: зона естественно-научного цикла, информатики, зоны технологично-трудового обучения. В школе предусмотрен лифт, места отдыха для детей с ограничением по здоровью, галереи и амфитеатр для проведения общешкольных мероприятий.

Также на территории новой школы оборудуют большой спортивный кластер с раздевалками, душевыми, тренерскими — с возможностью проводить внеурочные занятия и совместные занятия с двумя классами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев приехал в пункт временного размещения в школе №5 в Раменском, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов.