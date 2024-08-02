Строительство новой школы в Ленинском округе выходит на финишную прямую

Строительство новой школы вблизи деревни Ермолино Ленинского округа выходит на финишную прямую, стройготовность объекта достигла 70%, работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 140 рабочих и пять единиц техники. Ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, отделка помещений. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Работы идут с опережением графика», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, ее площадь составит почти 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, два трансформируемых спортзала, актовый зал, библиотеку с медиатекой и IT зоной, столовую с пищеблоком. Рядом со школой появятся стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки, установят детские игровые комплексы. Открыть ее планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.