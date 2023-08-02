Строительство новой школы в микрорайоне Зубачево в Сергиевом Посаде завершат до конца года

Строительная готовность нового общеобразовательного учреждения, которое возводят в микрорайоне Зубачево в подмосковном Сергиевом Посаде, составляет уже восемьдесят процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Отмечается, что в настоящий момент в работах задействовано более ста двадцати рабочих и пять единиц специальной строительной техники. Общая площадь трехэтажного здания составит почти одиннадцать тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый образовательный комплекс в Мытищах готов более чем на девяносто процентов.