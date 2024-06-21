Строительство новой школы в подмосковном ЖК «Ярославский» идет в графике

Рабочие продолжают возводить школу, рассчитанную на 1650 учеников, на территории ЖК «Ярославский» городского округа Мытищи. Так, готовность объекта на сегодняшний день составляет уже восемьдесят процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в здании уже установлены стеклопакеты, завершено утепление, запущено отопление по секциям, а также ведутся работы по подключению инженерных коммуникаций. Идет монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории.

В ведомстве уточнили, что на строительной площадке задействовано почти сто восемьдесят человек, а также задействовано восемнадцать единиц техники. Открытие школы запланировано на 1 сентября текущего года.

Примечательно, что в ЖК «Ярославский» заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника, две школы на 2100 мест, а также спортивная школа с инклюзивным образованием.

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