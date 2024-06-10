Строительство новой школы в Раменском округе выходит на финишную прямую

«Сейчас на объекте задействовано 195 человек, а также шесть единиц спецтехники. Ведутся работы по устройству фасада и внутренней отделке помещений, монтажу инженерных сетей. На прилегающей территории ведется планировка под размещение спортивного ядра и детских площадок, а также обустройство проездов и тротуаров», — говорится в сообщении.