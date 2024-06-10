Строительство новой школы в Раменском округе выходит на финишную прямую
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На улице Высоковольтная в Раменском округе завершается строительство школы на 550 мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы, стройготовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте задействовано 195 человек, а также шесть единиц спецтехники. Ведутся работы по устройству фасада и внутренней отделке помещений, монтажу инженерных сетей. На прилегающей территории ведется планировка под размещение спортивного ядра и детских площадок, а также обустройство проездов и тротуаров», — говорится в сообщении.
В здании будет три этажа, его площадь превысит 11,2 тысячи квадратных метров. Там разместят учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, актовый и спортивные залы, библиотеку с медиатекой, столовую. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.