Строительство новой школы вышло на финишную прямую в подмосковных Мытищах

Строительная готовность новой школы, рассчитанной на тысячу шестьсот пятьдесят учеников, в жилом комплексе «Ярославский» городского округа Мытищи превышает уже девяносто процентов. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

В настоящее время в здании уже установлены стеклопакеты, завершено утепление, запущено отопление по секциям, ведутся работы по подключению инженерных коммуникаций. Также идет монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории. На строительной площадке задействовано триста семьдесят человек, а также восемь единиц техники.

Отмечается, что в школе площадью более двадцати двух тысяч квадратных метров обустроены шестьдесят шесть учебных классов, в том числе специализированные кабинеты химии, физики, информатики, рисования, иностранных языков, биологии, труда и кулинарии. В школе также расположат актовый зал, библиотеку с читальными зонами, столовую с двумя обеденными залами и помещения для занятий спортом и хореографией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что переселенцам из Курской области, которые хотят найти работу в Подмосковье, окажут поддержку в этом направлении.