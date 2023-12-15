Строительство новой школы завершается в Орехово-Зуеве

Строители завершают возведение новой школы на улице Красина в Орехово-Зуево, ее стройготовность превысила 90%. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На площадке более 180 рабочих и пять единиц техники. Завершается устройство вентфасада, чистовая отделка помещений, электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей, системы отопления, устройство витражей», — говорится в сообщении.

Объект возводят в рамках нацпроекта «Образование». В школе будет три этажа, ее площадь превысит 10 тысяч квадратных метров. В здании обустроят классы, лаборантские, мастерские, библиотеку с IT-зоной, актовый зал, спортзалы и столовую с пищеблоком. На прилегающей территории разместят стадион с футбольным полем, спортивные и игровые площадки. Завершение всех работ запланировано на первый квартал 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.