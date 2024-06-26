Строительство новой школы завершается в подмосковном ЖК «Люберцы парк»
Фото: [Компания «ПИК»]
Строительная готовность нового образовательного учреждения, рассчитанного на 1170 учеников, на территории жилого квартала «Люберцы парк» в одноименном городском округе превышает уже восемьдесят пять процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент застройщик ведет на объекте монтаж фасада, внутренних инженерных систем, благоустройство, а также отделочные работы корпуса.
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