Строительство новой школы завершается в поселке Горки-2 Одинцовского округа

В поселке Горки-2 Одинцовского округа завершается строительство школы, рассчитанной на 550 мест, работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке ведется отделка внутренних помещений и благоустройство территории. Строительная готовность составляет 90%», — говорится в сообщении.

Площадь образовательного учреждения превысит 12,3 тысячи квадратных метров, там разместят учебные классы, помещения для занятий спортом и творчеством, а также столовую и медблок. Завершить работы планируют до начала нового учебного года. Открытие новой школы снизит нагрузку на существующие учебные заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.