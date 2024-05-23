Строительство новой школы завершается в Ступино

«На объекте ведется монтаж инженерных систем, устройство кровли, монтаж фасада, благоустройство территории», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 16,2 тысячи квадратных метров. Там разместят блоки начальной, основной и старшей школы, общешкольные помещения — столовую, актовый и два спортивных зала, библиотеку с читальным залом и другие. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Открыть школу планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.