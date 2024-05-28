Строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра завершается в Сергиевом Посаде

На улице Пограничная в Сергиевом Посаде завершается строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов, строительная готовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 220 рабочих и восемь единиц спецтехники. Выполняются отделочные работы — облицовка из плитки, штукатурка и покраска стен, работы по устройству инженерных сетей <…>, монтаж дверных блоков, устройство фасадов. Подрядчик ведет работы по благоустройству территории», — говорится в сообщении.

Площадь комплекса зданий превышает 17 тысяч квадратных метров, там разместили жилые номера со столовой, учебно-производственные помещения и мастерские, блок спортивных помещений, блок проведения культурно-массовых мероприятий с актовым залом, кинопроекционной, помещениями для занятий творчеством и не только. Ввести объект в эксплуатацию планируют в августе 2024 года.

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